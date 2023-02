Salento, colpi di pistola per allontanare i malviventi dall'auto

Si accorge che qualcuno sta tentando di dare fuoco all'auto del cugino ed esplode colpi di pistola in aria per far allontanare il malintenzionato. È accaduto nella notte scorsa a Casarano.

Teatro della vicenda è l'esterno di un'abitazione in via Vittorio Emanuele. Intorno alle 2, un 24enne residente nell'abitazione si è accorto che un soggetto si stava aggirando intorno alla Mercedes di proprietà del cugino, con l'intenzione di appiccare le fiamme al mezzo. Per farlo desistere, ha impugnato la sua pistola e ha esploso dei colpi in aria a scopo intimidatorio, riuscendo nell'intento di fare allontanare il malintenzionato.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Casarano, che hanno avviato gli accertamenti di rito sia per identificare la persona che stava tentando di appiccare le fiamme, sia per verificare che il 24enne fosse autorizzato a detenere l'arma, come avviene per prassi.

Le indagini vertono anche a verificare se l'episodio sia in qualche modo collegato ai numerosi avvenimenti delle ultime settimane. Sono numerosi, infatti, gli incendi alle autovetture e le intimidazioni avvenuti a Casarano nell'ultimo periodo. L'ultimo episodio in ordine di tempo è quello della sera del 6 febbraio: colpi di fucile esplosi contro le auto di un commerciante, in via Collodi.