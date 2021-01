Il virus cresce e i cittadini non rispettano le regole. Casarano chiude piazze e strade

Da una parte il virus che non si arresta e dall'altra i cittadini che non rispettano le regole del distanziamento. Così il sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo chiude h24 da oggi e fino al 7 febbraio piazze e strade della sua citt.

L'ordinanza del primo cittadino è stata firmata nelle scorse ore.

Perchè, come si legge nel provvedimento, “alcuni cittadini,su piazze e strade pubbliche,non rispettano le disposizioni emanate al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto". I controlli non sono bastano: “nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia,tali comportament icontinuano a persistere".

Da qui la necessità di "adottare misure limitative alla circolazione del virus all’interno della comunità" e di "d’intervenire, con urgenza e senza indugio,a tutela della salute e della sicurezza della popolazione".

Ecco l 'elenco delle piazze e delle vie dove sarà vietato lo stazionamento (è consentito il solo transito):

Piazza San Domenico

Piazza Indipendenza

Piazza SanGiovanni

Piazza Garibaldi

Piazza San Pietro

Piazza D’Elia

Via Dante Aligheri

Via San Giuseppe

Via San Domenico

Via Lupo e area circostante

Via Ubaldo D'Astore

Via Roma

Piazza UmbertoI e tutta l'area circostante

Piazza Petracca

GiardiniWilliam Ingrosso

PiazzaMercato

ViaPadova (compresoilparcheggio)

