Casarano, chiede l'ambulanza per un malore e poi devasta il Pronto soccorso: i medici chiamano i carabinieri

Ha devastato il Pronto soccorso dell'ospedale di Casarano, distruggendo mobilia, letti, strumentazione medica, in una furia che resta, ancora adesso, inspiegabile. I medici del nosocomio hanno quindi chiamato i carabinieri che hanno portato l'uomo - già ai domiciliari per motivi diversi - fino in caserma, fermandolo per violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Ultimo aggiornamento: 24 Agosto, 12:28