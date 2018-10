© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si stacca un cavo dell'alta tensione e sfiora una casa. È successo questa mattina verso le ore 10 in contrada Spagnolo, alla periferia di Casarano, mentre era in corso un temporale. In casa in quel momento c'era la signora Antonella Fattizzo insieme alla figlia. Pare che la causa sia un fulmine che ha tranciato di netto il cavo caduto pesantemente sul terreno sottostante. La caduta del cavo è stata interrotta da un albero di fico, impedendo che arrivasse sulla casa. "Abbiamo sentito un forte rumore e poi una forte puzza di bruciato - racconta la signora Fattizzo - quando ho capito, ho chiamato mia figlia, siamo immediatamente uscite e ci siamo rifugiate in macchina. Da lì ho chiamato l'Enel". Una squadra di tecnici dell'agenzia elettrica è intervenuta sul posto e ha messo on sicurezza la zona, oltre a ripristinare la linea.