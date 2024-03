Salento, scatta il blitz: traffico di droga e armi, 13 arresti

Tredici arresti per assiciazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. L'operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Lecce è partita all'alba di questa mattina, coordinata dalla Dda, a Casarano, in Salento. Misure di custodia cautelare per 13 soggetti indagati a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata al traffico ed alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché detenzione e porto illegale di armi da fuoco.

Articolo in aggiornamento