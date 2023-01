Ancora un incendio a Casarano: distrutta un'auto in una rivendita

Ancora un attentato a Casarano, dove torna la paura per gli incendi auto. Una vettura è andata a fuoco nella tarda serata di ieri in una rivendita della zona.

L'intervento

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per le indagini di rito. La vettura che si trova in uno spiazzo è andata distrutta. Si sta verificando l'origine del rogo. Si tratta dell'ottavo episodio simile avvenuto a Casrano dalla fine di novembre. I pompieri di Gallipoli hanno a lungo operato per avere ragione delle fiamme. Solo una volta completate le operazioni di spegnimento si comprenderà quali siano le cause dell'innesco.