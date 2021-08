Casarano, 14enne si frattura il braccio il sabato: «L'ortopedico? Arriva lunedì». Famiglia di turisti trasferita a Bari

Il primo ospedale disponibile? A Bari. Sembra impossibile, ma non lo è. La disavventura di una famiglia salentina originaria di Melissano e residente da anni a Sesto Fiorentino, racconta una realtà paradossale. Michele G. e Giovanna P. sono i genitori di Antonio, 14 anni, che ha avuto la colpa, si fa per dire, di fratturarsi sabato sera l’ulna e il radio del braccio sinistro mentre giocava a pallone in un campetto di Melissano. Erano tornati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati