CasaPound: Iannone nel Salento per inaugurare due nuove sezioni

Sarà Gianluca Iannone, fondatore e presidente del movimento, a inaugurare le due nuove sezioni salentine di CasaPound Italia. Il tour si aprirà giovedì 4 ottobre, a Veglie, con l’apertura dello spazio identitario “Stirpe”, e si concluderà sabato 6, a Nardò, con l’inaugurazione del circolo “Coorte”.Ad accompagnare il leader nazionale saranno i referenti locali di Cpi, Fiorenzo Patera per Veglie e Pierpaolo Giuri per Nardò.“La crescita di CasaPound su tutto il territorio nazionale è costante – si legge nella nota diffusa da Cpi - e la popolarità del movimento supera di gran lunga il consenso espresso in termini elettorali. Sfidiamo qualsiasi partito o movimento politico – conclude la nota – a costruire in pochi anni una struttura così capillare e radicata sul territorio, completamente autofinanziata e sempre in prima fila per la difesa dei diritti degli italiani”.