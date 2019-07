Street art in riva al mare: Casalabate diventa a colori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dimenticate l'immagine di marina di frontiera, quella dalla bellezza poetica ma ancora scalcinata, Casalabate è infatti pronta a rinascere, puntando su una rivalutazione che lentamente va avanti da anni e che adesso è pronta a fare il salto. Dopo il passaggio di competenze dal Comune di Lecce, che la sentiva nei fatti un corpo estraneo, alle amministrazione di Trepuzzi e Squinzano che iniziarono a prendersene cura, Casalabate ha infatti iniziato il suo percorso di rinascita e smessi i panni della località Cenerentola ora è pronta a lavorare anche sul suo look che molto presto potrebbe fare impallidire le sue sorellastre leccesi, offrendo nuovi paesaggi visivi e spazi riqualificati.Una vera rivoluzione che si giocherà su ben 25 pareti, di case ed edifici pubblici vista mare, che saranno rimessi a nuovo attraverso la streetart, ospitando tra le migliori bombolette del panorama nazionale e internazionale che con la loro creatività realizzeranno interventi studiati per dare tutt'altro respiro alla marina.Un'operazione che altrove ha dato frutti duraturi e che sui muri bianchi di un'edilizia residenziale sinora senza troppe pretese promette davvero di fare la differenza.Tutto inizierà il 24 luglio e durerà cinque giorni. Il titolo dell'evento spiega già tutto: "Casalabate art district, street summer festival". Un distretto dell'arte insomma, che lasci il segno anche una volta spenti i riflettori della rassegna internazionale dell'arte Urbana, che da parte sua promette di portare nel Salento alcuni dei più attivi e apprezzati artisti del genere.«Sembra un sogno che sta per avverarsi - spiegano gli organizzatori -: trasformare la marina di Casalabate in un grande museo a cielo aperto, un vero e proprio Art District, a disposizione dell'intero Salento». Il progetto è infatti del collettivo 167/B Street, ormai un punto di riferimento non solo locale in materia di rivalutazione degli spazi urbani e rilettura delle aree attraverso grandi e significative opere murali. Nonché na delle migliori fucine artistiche italiane con esperienza internazionale in materia di street art urbana e realizzazione di laboratori partecipati, in collaborazione con Casalabate Music Festival insieme ad altre importanti associazioni e realtà del territorio e con il patrocinio dei Comuni di Squinzano e di Trepuzzi.Tra le star di Cad sinora confermate ci sarà anche Dimitris Taxis, artista polacco naturalizzato greco. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Atene nel 2008, ha realizzato lavori in tutto il mondo. Ma gli artisti di fama nazionale ed internazionale che si alterneranno sui muri esterni di diversi edifici per le vie di Casalabate saranno almeno 25, esattamente come i muri a disposizione. Tra loro ci sarà anche un collettivo femminile formato da due artiste svizzere e un'italiana.Il tema conduttore della rassegna artistica sarà la musica ed il mare, Squinzano La Città della Musica e Trepuzzi con il grande festival Bande Sud vogliono in questo modo rafforzare il rapporto con l' arte, la musica e la marina dove ogni anno si tiene l' ormai famoso Casalabate Music Festival. Durante Street Summer Festival ci saranno workshop, proiezioni e concerti con ospiti speciali.Insomma, quest'estate, Casalabate potrebbe essere la vera star dell'Adriatico.