In moto sulle passerelle della spiaggia: il sindaco annunca denunce

Morocross sulla passerella appena terminata ma il sindaco non apprezza e denuncia su Facebook. Accade a Trepuzzi, dove sul profilo del primo cittadino, Giuseppe Taurino, è apparso un post piuttosto indignato su quanto accade a Casalabate. Il sindaco si lamenta dell'utilizzo non ortodosso che i motociclisti hanno fatto della struttura.

«Noi spendiamo soldi pubblici per aggiustare, ammodernare e rendere più bella la nostra Marina ... mentre qualcuno “sprezzante del pericolo” non comprende bene l’utilizzo di una passerella che se fosse stata realizzata per i mezzi a motore si sarebbe chiamata corsia o pista», scrive Taurino che annuncia di voler denunciare i responsabili.