Casalabate cambia volto, partiti gli abbattimenti di alcuni ruderi

Casalabate inizia a cambiare volto. Partiti questa mattina gli interventi di abbattimento di alcuni immobili presenti lungo il litorale sud della marina, nei pressi di piazza Lecce, nel territorio gestito dal comune di Trepuzzi. Questi ruderi impedivano la vista del mare e in alcuni casi anche l'accesso alla battigia. I lavori avviati riguardano il primo di tre lotti di un progetto che prevede importanti modifiche della zona del centro della Marina, tra cui la realizzazione di un lungomare.

Via ai lavori del primo lotto

I lavori che sono stati avviati oggi riguardano un primo lotto che sarà interessato da interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, grazie alla demolizione degli immobili sulla fascia costiera, e prime opere di difesa della marina per un importo di 570mila euro. Un contributo, invece, di 935mila euro, per un secondo lotto prevede interventi di difesa costiera e riqualificazione del litorale nord, mentre il terzo lotto, per il quale il progetto originario prevede lavori per un importo pari 995mila euro, riguarderà interventi di difesa del suolo e rimozione del rischio idrogeologico mediante scogliere radenti e ripascimento protetto.

L’intervento dell’intero progetto è confluito nel PNRR per un importo pari a 2,5 milioni di euro, stanziati per l’abbattimento e il completamento dell’opera prevista da una programmazione più organica di riqualificazione dell'intera marina e già inserita nel Cis sottoscritto con l’Agenzia per la Coesione Territoriale.