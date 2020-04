Villette al mare nel mirino: tre "visitate" in una sola notte

Ancora le case al mare nel mirino di aspiranti ladri che nella notte appena trascorsa sono entrati in azione a Casalabate.

Tre i tentativi di furto. Il primo episodio si è verificato attorno alle 22 quando in via della luna è scattato l'allarme collegato con la centrale dei vigilanti della Folgore e i ladri non hanno fatto in tempo a portare via nulla e sono fuggiti. Ma la notte è stata travagliata perché attorno alle 3 lo stesso vigilante ha notato la porta aperta di un'altra villetta,v in via della manta. I vigilanti hanno avvisato il proprietario il quale a sua volta ha chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto constatando che qualcuno avesse rovistato all'interno senza però portare via nulla. L'ultimo episodio è avvenuto invece alle 4:30 in via della testuggine anche in questo caso il vigilante della Folgore ha notato la porta aperta ha chiamato la proprietaria la porta d'ingresso era stata forzata e anche in questo caso all'interno Qualcuno aveva rovistato Evidentemente a caccia di qualcosa di utile da portare via o da rivendere e non avendo trovato nulla probabilmente anche disturbato dall'arrivo dei vigilanti era fuggito. © RIPRODUZIONE RISERVATA