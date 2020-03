Contagi nella casa di riposo, il sindaco scrive alla Asl: «Servono 30 operatori sanitari». Famiglie furibonde: «Anziani abbandonati»

Ultimo aggiornamento: 12:49

Pronti a presentare denuncia alla Procura di Lecce , i parenti degli ospiti della casa di riposo “La Fontanella” di Soleto che «è totalmente priva di personale socio assistenziale necessario per garantire la cura medica e l’assistenza degli anziani sia nella cura della persona che nella somministrazione delle terapie farmacologiche prescritte e delle patologie che richiedono continuità nella sorveglianza medica e nella somministrazione dei pasti, mettendo in serio rischio la salute dei pazienti».Questo quanto riporta il sindaco del Comune di Soleto, Graziano Vantaggiato nell’ordinanza con cui alla Asl di Lecce chiede di farsi carico della gestione della struttura che al momento vede in quarantena anche la direttrice. La situazione, già critica a partire da venerdì scorso dopo il caso di contagio di una 95enne di Serrano poi deceduta al Vito Fazzi di Lecce, è precipitata ieri quando gli operatori sanitari rimasti in servizio h24 dal 20 marzo, hanno dato forfait perché al limite delle forze. Due di loro sono poi rientrati nel tardo pomeriggio per garantire la distribuzione dei pasti agli anziani. Al momento sono almeno 13 gli ospiti della casa di riposo contagiati e 5 fra le fila del personale.