Nuovo focolaio in una Rsa: 20 ospiti positivi, dopo un mese erano ancora senza vaccino

Un altro focolaio in una Rsa: positivi 20 ospiti e 17 operatori sanitari. È il saldo del bilancio all’interno della residenza socio-sanitaria San Vincenzo di Miggiano, nel Sud Salento. Ma ciò che ha destato sorpresa è un altro fatto: i 20 ospiti risultati positivi - molti dei quali anziani - non erano stati ancora vaccinati. Senza dosi anti-Covid, dunque, nonostante la campagna di vaccinazioni sia partita quasi un mese fa.

Gli ospiti positivi, in ogni caso, sono stati isolati in un’area della struttura dedicata al Covid, assistiti da personale dedicato per evitare la diffusione del contagio. Il focolaio di Miggiano è perimetrato visto che da un paio di giorni - dicono dall’Asl Lecce - non si registrano altre positività. Certo è che neanche negli ultimi giorni, a causa del focolaio, l’equipe di vaccinatori non ha potuto effettuare la somministrazione della prima dose di vaccino.

Un’altra Rsa fa i conti con il virus. Era appena accaduto alla casa di riposo Euroitalia di Casarano dove tre giorni fa era stato accertato un altro focolaio con 8 operatori sanitari e 4 ospiti positivi: una conta che, fortunatamente, si è fermata qui visto che ieri sono risultati negativi i tamponi di altri 18 operatori e 23 ospiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA