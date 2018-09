Casa di riposo abusiva scoperta a Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo economico del territorio, a seguito di segnalazione al “117”, le Fiamme Gialle, hanno eseguito nei giorni scorsi un’attività di servizio che ha portato alla scoperta, nel capoluogo salentino, di una casa di riposo abusiva per anziani.Gli accertamenti hanno permesso di individuare una struttura ricettiva, priva delle prescritte autorizzazioni, che ospitava al suo interno 5 anziani, risultati peraltro essere allettati e non autosufficienti.Dai riscontri eseguiti congiuntamente al personale dell’Asl è emerso che la cooperativa salentina non era in possesso dei requisiti organizzativo-gestionali per poter ospitare persone affette da grave deficit psico-fisico - alle quali venivano anche somministrati farmaci nelle ore notturne. Per tale circostanza si è proceduto, successivamente, alla segnalazione al Comune di Lecce che, con proprio provvedimento, ha disposto la chiusura dell’attività e l’adozione di misure necessarie per tutelare le persone ospitate.Nel corso delle operazioni di accesso, i Finanzieri hanno anche individuato quattro dipendenti “irregolari” che si occupavano della gestione quotidiana degli ospiti, come ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, la cura dei posti letto e degli spazi condivisi. Nei confronti degli stessi sono in corso approfondimenti volti a verificare la correttezza delle assunzioni nonché le eventuali inosservanze alle disposizioni in materia di sommerso di lavoro, mentre il titolare della struttura ricettiva è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria per non aver ottemperato agli obblighi di comunicazione degli alloggiati.