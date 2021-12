Salento, casa di accoglienza per padri separati: la prima in Puglia

Ti voglio bene papà. E vorrei stare con te in armonia e serenità. Oggi a Galatone in provincia di Lecce tutto questo diventa possibile grazie alla casa di accoglienza per padri separati che l'amministrazione comunale ha voluto. E che ora diventa realtà. Una casa che sarà intitolata proprio così: Ti voglio bene papà e che sarà inaugurata domani mattina alle 9,30 nella ex succursale dell'Istituto scolastico Enrico Medi via Cosimo Settimo. Ci...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati