Prezzi dei materiali alle stelle e cantieri fermi al palo. E manca anche il bitume per la messa in sicurezza delle strade. Anche a Lecce è caos sulle opere pubbliche e l'assessore Marco Nuzzaci lancia l'appello: «Il Governo deve dirci come gestire gli aumenti. Di questo passo ci sarà il blocco totale».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati