Quasi 85 euro per un pieno all'utilitaria. I prezzi del carburante nel Salento: ecco dove costa meno fare benzina

Quasi 85 euro per un pieno di benzina e il serbatorio non è colmo. E' quanto è costato fare rifornimento ad una donna salentina che questa mattina si è recata a fare benzina all'auto in uno dei tanti distributori presi d'assalto nelle ultime ore.

La psicosi da assenza di carburante - causa sciopero dei trasportatori ed effetto guerra in Ucraina - ha spinto in tanti a fare scorta di diesel o super, che in alcune stazioni di servizio in Salento è perfino terminata. Ma la sorpresa una volta arrivata alla cassa, della stazione di servizio del Nord Salento, non è stata di poco conto. Per fare il pieno (o quasi) alla sua utilitaria, la donna, C.P. le sue iniziali, ha pagato ben 84,40 euro. «Mi è venuto un coccolone - ha dichiarato - per fortuna avevo più di metà serbatoio gpl pieno». Circa 40 litri di benzina pagata a 2.10 euro al litro. Totale 84.40 euro. (In serata, nello stesso distributore, la benzina è salita di altri tre centesimi: 2.139 al litro).

I prezzi nel Salento

La donna deve essere incappata in una delle aree di servizio più "care". Già perché in lungo e in largo nel Salento i prezzi variano da distributore a distributore (anche se della stessa compagnia). Di certo, si spende meno nel sud Salento.

A Cursi la benzina, in uno dei distributori considerati più "economici" costa 1,719 euro al litro contro 1,729 euro a Maglie. Sempre a Maglie in un altro distributore la benzina sale a 1.898, il diesel a 1.730. A Carmiano per mettere benzina si spende 1.840 euro a litro contro 1.70 per il diesel. Sulla strada che Alezio conduce a Parabita il diesel costa 1.744 al litro, la super senza piombo 1.868. Più fortunati a Melissano e Tricase dove la benzina costa 1.699 euro al litro. Spende 1739 euro al litro chi mette invece benzina a Borgagne.