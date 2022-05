Stadio chiuso da 7 anni, protestano gli ultras. La promesa dell'assessore: «Lavori al più presto»

Raid degli Ultras Carmiano al campo sportivo di notte per chiedere la riapertura dell’impianto da calcio chiuso da oltre 7 anni. L’incursione notturna dei tifosi, ritornati a sostenere i colori della squadra locale di Terza categoria, si è palesata con fumogeni e uno striscione affisso sul muro esterno del vecchio campo con su scritto “Non si cancella la nostra storia, vogliamo il G.Gloria”.

La risposta dell'assessore sui social

Un’azione che a stretto giro ha fatto registrare l’intervento dell'assessore allo sport del Comune di Carmiano, Camillo Villani Miglietta. «Dai primi giorni di dicembre, poco dopo l’insediamento in Comune, il Campo sportivo “Gesualdo Gloria” è stato oggetto di vari sopralluoghi e di particolare attenzione. Abbiamo ereditato una situazione non certo delle migliori, per usare un eufemismo, tra l’incuria sfociata nell’abbandono, atti vandalici, opere “fantasma”, opere non realizzate. Per questo motivo – spiega Villani Miglietta - oggi c’è stato un nuovo tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati per definire tempi e modalità d’intervento, coscienti delle difficoltà che attraversano oggi le ditte appaltatrici causa aumento spropositato dei prezzi e disponibilità dei materiali, ma con un’indicazione chiara e perentoria: riprendere al più presto i lavori al comunale “G.Gloria”. Svegliarci stamattina con lo striscione a firma “Ultrà Carmiano” non è che l’ennesima dimostrazione di quanto sia necessario concentrarsi fortemente sul nostro campo da gioco. Non una semplice struttura, ma un contenitore sportivo, sociale, economico, storico per l’intera comunità. Le bandiere del Carmiano calcio dovranno tornare a sventolare – conclude l’assessore nella nota - nell’unico luogo in cui è meraviglioso vederle al cielo».