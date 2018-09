Punta la pistola contro il farmacista e si fa consegnare i soldi Paura tra i clienti minacciati dal rapinatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina a mano armata, intorno alle 20, nella farmacia Barbagallo a Magliano. Ad agire un rapinatore solitario col volto coperto da passa montagna e pistola in pugno.Il giovane malvivente, giunto nei pressi della farmacia di via IV novembre, a bordo di una Fiat Uno Fire di colore grigio, si è introdotto nella rivendita di medicinali e dopo aver minacciato il farmacista con l’arma, ha prelevato tutto il contate presente nel registratore di cassa. Bottino ancora in fase di quantificazione.Un colpo fulmineo, messo a segno mezz’ora prima della chiusura. In quel momento, all’interno della farmacia c’erano un cliente con il figlio e il farmacista dietro il banco.Il rapinato solitario, alto, vestito con jeans chiari strappati ad altezza ginocchio, maglia scura, guanti bianchi e passamontagna scuro con berretto sul viso, una volta introdotto nella farmacia, ha puntato dritto verso il farmacista e arma in pugno gli ha intimato di allontanarsi dal registratore di cassa.Sguardo freddo e poche parole in italiano, ma con accento salentino, sono state sufficienti per chiarire quali erano le sue intenzioni. Ha invece ignorato i presenti, sorpresi e spaventati dall’improvvisa apparizione dell’uomo armato, che sotto al passamontagna lasciava intravedere solo due occhi chiari.In breve il rapinatore, ha svuotato la cassa di tutte le banconote e le ha infilate in tasca. Poi con passo svelto si è diretto verso l’uscita ed è risalito sulla vecchia fiat Uno per la fuga, probabilmente in direzione Arnesano o Monteroni.Superato lo spavento iniziale, il farmacista ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione coadiuvati dai colleghi della compagnia di Campi Salentina.I militari, hanno visionato i fotogrammi ripresi dalla videocamere di sorveglianza presenti all’interno e all’esterno del locale e ascoltato i testimoni.Non è escluso che il giovane autore della rapina, dopo aver rubato qualche ora prima l’auto, pare a Monteroni, si sia diretto a Magliano, per un sopralluogo prima di mettere a segno il colpo. Alcuni testimoni infatti, sembra abbiamo visto uno strano individuo aggirarsi nei pressi della farmacia.Sale quindi a tre il bilancio delle rapine, tentate e messe a segno, negli ultimi quindici giorni tra Carmiano e Magliano.