Secondo Eurospin rapinato nello stesso giorno Momenti di panico: un bimbo davanti alla cassa

Rapina a mano armata intorno alle 19 al supermercato Eurospin su via Firenze a Carmiano. Clienti sotto shock e bottino in fase di quantificazione.Due malviventi, armati di pistola e col volto coperto da casco integrale, giunti a bordo di una moto di grossa cilindrata, sono entrati nell’ipermercato dirigendosi direttamente alle casse.Un colpo fulmineo, non senza panico per una delle dipendenti che ha avuto qualche impaccio nell’aprire il registratore e consegnare il contante.Paura per i tanti clienti presenti e per un bambino che sedeva vicino al rullo del banco cassa.I malviventi arraffato il bottino sono fuggiti a grossa velocità facendo perdere le loro tracce.Nella mattinata un altro Eurospin, quello di Guagnano, era finito nel mirino dei rapinatori. Non si esclude che si possa trattare della stessa banda.