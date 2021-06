Tragedia nel Salento: 21enne trovato morto in campagna

Tragedia nella periferia di Carmiano dove un 21enne del posto è stato trovato morto in una campagna. Il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce da alcune ore, pare dopo un litigio in casa. I parenti, in pena per la sua sorte, lo stavano cercando.

Il corpo ritrovato da uno zio

Ad effettuare il tragico ritrovamento in una campagna adiacente a una proprietà di famiglia, a ridosso della provinciale Carmiano - Villa Convento, è un stato uno zio del 21enne. Immediata la richiesta dei soccorsi, ma purtroppo i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare la morte del giovane ma a un primo esame sembrerebbe riconducibile a cause naturali. Sul luogo per i rilievi i carabinieri della locale stazione coordinati dal comandante Gabriele Luperto e i colleghi del comando provinciale di Campi Salentina.