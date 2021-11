Carmiano, bruciato il portone di casa di un operatore scolastico

Notte di fuoco a Carmiano: il portone d’ingresso di un’abitazione su via San Martino, in pieno centro abitato, è stato incendiato. L’indagine in corso dei carabinieri proverà a individuare chi questa notte ha messo in atto il gesto intimidatorio ai danni dell’abitazione di un operatore scolastico del posto. Si cerca anche il possibile movente.

L’episodio si è verificato intorno alle 3. La pioggia caduta nella notte ha spento le fiamme ed evitato il peggio. Sul posto rinvenuti dai militari alcuni resti di materiale infiammabile che portano a pensare ad un atto doloso. Pare invece non vi siano in zona telecamere di videosorveglianza.