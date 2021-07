Carmiano, 80enne scomparso da una settimana. Era in ospedale per un incidente

E' stato ritrovato il pensionato Vittorio Pulli. L’ottantenne di Carmiano si trova ricoverato nel reparto di ortopedia del “Vito Fazzi” di Lecce, dallo scorso 28 giugno, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con la propria Yaris.

Si concludono a lieto fine le ricerche dell’uomo, avviate questa mattina dai carabinieri della locale stazione e la protezione civile con l’ausilio di un elicottero e di alcuni droni, dopo la denuncia dei familiari.

Le condizioni di Pulli appaiono sono in miglioramento, e dopo il ricovero in rianimazione, è stato trasferito nel reparto di ortopedia. A giorni dovrebbe essere dimesso.E

Le ricerche

Vittorio Pulli era scomparso da una settimana. Le ricerche del pensionato, che da tempo viveva da solo, erano partite questa mattina dopo la denuncia dei familiari che da alcuni giorni hanno perso le tracce dell’uomo. Il suo cellulare risulta irraggiungibile. Si cerca anche l’auto, una Yaris grigia, con cui Pulli si spostava per raggiungere il centro abitato di Carmiano. L’ultimo avvistamento in paese risalirebbe a fine giugno, quando l’uomo si recò prima in Comune e poi in un bar. Ad alcuni amici, che aveva incontrato quel pomeriggio, pare avesse esternato il rammarico per non aver potuto parlare con i Commissari straordinari a guida dell’Ente.



Scattato il protocollo di ricerca delle persone smarrite, i carabinieri della locale stazione e la protezione civile con l’ausilio di un elicottero e di alcuni droni, in queste ore le ricerche si sono concentrate nell’area del nord Salento che Vittorio Pulli era solito frequentare.