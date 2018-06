Un calcio (in punta di piedi) alla malattia Ivan, ex modello, danza contro la Sclerosi multipla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La danza come terapia per combattere la Sclerosi Multipla. Perché la forza della volontà, il coraggio, la tenacia escono fuori proprio davanti a questi grandi ostacoli che la vita ti mette davanti, un giorno, senza alcun preavviso. Allora puoi scegliere di fermarti o di provare a saltare, sapendo anche che il rischio di caduta è altissima. Ivan ha deciso di saltare.Appuntamento domani alle 21 in piazza del Tempo a Carmiano, con lo spettacolo di fine anno accademico “Scene”, prodotto dalla scuola “L’ècole de danse” diretta dalla maestra Ninfa Fersini, che vedrà ospiti i ballerini Ivan Cottini e Orion Pico Plaja. Grande attenzione sarà riservata soprattutto all’esibizione dell’ex fotomodello marchigiano, malato da cinque anni di sclerosi multipla, che affronta la patologia attraverso la danza. A 27 anni, nel pieno del successo professionale, gli è stata diagnostica una grave forma di SM, che nel tempo ne ha limitato il corpo ma non la forza di volontà.Oggi, sostenuto dalla famiglia e dal sorriso della figlia, Ivan si affida alle cure mediche e allo sport/terapia, per combattere la malattia e continuare a ballare liberamente, quasi a voler ricordare a chi lo guarda che “non esiste oceano che non possa esser superato”. Lo spettacolo suddiviso in cinque quadri (Etude, Overtude, Scene, Esmeralda, Made in Italy) vedrà anche l’esibizione nella suggestiva cornice di piazza del tempo, delle oltre 100 allieve della maestra Ninfa Fersini e, sulle note di “Les Borgoises”, del ballerino spagnolo Orion Pico protagonista dell’ultima edizione del talent televisivo “Amici”.