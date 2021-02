Impatto tra due auto sulla provinciale per Copertino: perde la vita una donna

Ha perso la vita in un tragico incidente, avvenuto poco prima di mezzogiorno, una 70enne originaria di Salice. La donna era alla guida della sua auto, una Renault Twingo e sta viaggiando sulla strada provinciale che da Carmiano conduce a Copertino.

L'impatto all'altezza dello svincolo per la zona industriale, direzione Carmiano. Mentre la 70enne procedeva la sua marcia ha impattato con una Chevrolet Matiz guidata da una 32enne di Martano che si stava immettendo su via Vecchia Brindisi. L'impatto, avvenuto proprio sil lato guidatore, non ha dato scampo alla donna che è morta sul colpo.

La 32enne è stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale.

Ultimo aggiornamento: 19:14

