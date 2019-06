Colpo alla sala giochi: porta forzata con la fiamma ossidrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Malviventi armati di fiamma ossidrica hanno assaltato intorno all'una e trenta di questa notte la sala slot su via montegrappa, angolo via Veglie, a Carmiano. I ladri, dopo aver forzato l'ingresso del locale, hanno prima provato senza riuscirci, a prelevare i soldi all'interno delle slot, ma si sono poi dovuti accontentare di portare via 2 macchinette cambia soldi. L'allarme e l'arrivo dei vigilantes ha costretto i furfanti ad una rapida fuga. Sul colpo, il cui bottino è ancora in fase di quantificazione, indagano i carabinieri.