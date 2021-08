Carmiano, fuoco al bed&breakfast in campagna: indagano i carabinieri

Notte di fuoco a villa Kit kat, struttura ricettiva che ospita un bed end breakfast con piscina e bar, sulla provinciale fra Carmiano e Veglie. L'incendio, che al momento non è chiaro se sia stato di natura dolosa o accidentale, si è sviluppato in un angolo del giardino dove, sotto a un gazebo, erano depositate sdraio, tavoli e ombrelloni che sono andati distrutti dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e per mettere in sicurezza un cavo elettrico interessato dalle fiamme. Il resto della struttura non ha subito danni ed è tornata a funzionare in mattinata.