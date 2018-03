Due auto in fiamme nella notte: appartengono a un assicuratore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due auto in fiamme nella notte a Carmiano. Si tratta di incendio doloso: sono andate distrutte una Fiat punto e una Lancia Y vecchio tipo parcheggiate in via Montegrappa e via Gagliardina, entrambe di proprietà della stessa famiglia. Le fiamme hanno danneggiato infissi e annerito i prospetti delle abitazioni. Sul posto non sono state trovate bottiglie intrise di liquido infiammabile. Indagano 5I carabinieri per stabilire il movente e per risalire agli autori di un gesto al momento inspiegabile anche se si pensa sia diretto al genero assicuratore che occupa insieme alla moglie e la suocera proprietarie delle auto andate distrutte l'appartamento.