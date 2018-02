Paura nella notte, bomba all'ingresso di una villetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bomba nella notte a Carmiano. L’ordigno di media potenza è stato fatto esplodere intorno alle 3 e mezzo, a ridosso di un cancello di un’abitazione in via Gherardelli. Il boato udito in tutto il quartiere non ha causato per fortuna feriti. Danni lievi alla struttura in ferro e al muro di cinta.Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione che cercano di stabilire dinamica e movente dell’attentato e a chi è diretto il messaggio intimidatorio. Inoltre, in queste ore i militari visionano i filmati delle telecamere posizionate all’interno della villetta presa di mira dagli attentatori e nella zona circostante, e ascoltano eventuali testimoni.Dopo un lungo e apparente periodo di calma, a Carmiano sono tornate le bombe che riportano alla mente gli ordigni fatti esplodere negli ultimi due anni.