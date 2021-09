Carmiano, arrestato 41enne: in casa cocaina e marijuana

Un arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti è stato eseguito a Carmiano: l'arrestato è Giorgio Centonze, 41enni, residente nella frazione di Magliano. Durante la perquisizione dei carabinieri gli sono stati trovati in casa quattro chili e mezzo di marijuana e di 142 grammi di cocaina. Sotto sequestro anche sei sacchetti di plastica trasparente dove era stata distribuita la marijuana e tre bustine con la cocaina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.