La baia come una tomba: si spiaggia a Torre dell'Orso una tartaruga marina

Lo scatto ha fatto, in poche ore, molte condivisioni. Lo ha realizzato Alberto Giammarruco e ritrae un esemplare adulto di Caretta Caretta spiaggiato sull'arenile di Torre dell'Orso, marina di Melendugno, nel Salento.Non si tratta della prima tartaruga marina ritrovata morta sulle spiagge salentine e pugliesi: l'inquinamento dei mari sta colpendo molto duramente la fauna del profondo blu, che è risorsa imprescindibile per tutti e per questa fetta di Mezzogiorno in particolare, giacché è conosciuta e amata proprio per la bellezza dei suoi mari.Le coste del Salento, del resto, sono anche fra i luoghi preferiti da questa specie per la riproduzione: da Casalabate a Porto Cesareo, sono stati numerosissimi i luoghi indicati e protetti da esperti e volontari perché depositari delle uova di tartaruga.