Carceri, il collettivo Rosa dei venti: «Solidali con chi rispetta il decreto»

In questo momento storico complesso e delicato, tutti noi del Collettiva Rosa dei Venti siamo solidali con quanti in queste ore stanno semplicemente rispettando il decreto che coinvolge tutti senza distinzioni di classe razza e categoria. Perciò vogliamo rassicurare quanti credono in una rivolta generalizzata nelle carceri, noi prendiamo le distanze da ogni tipo di disordine e non cavalchiamo l'ondata di isteria collettiva che degenera all'esterno come in altri istituti. Continuiamo a vivere la nostra detenzione con dignità, maturità e rispetto di chi in queste ore è chiamato a gestire la complessa vita del mondo carcerario e ringraziamo la nostra Direttrice Rita Russo che da ore instancabilmente è al lavoro per tutti, ringraziamo anche la nostra portavoce Maria Mancarella Garante delle persone private della libertà che si fa interprete puntuale di un pensiero solidale e responsabile. All'esterno come all'interno le situazioni di crisi mettono in evidenza che le persone sono soprattutto quelle che sanno restare al proprio posto quando è a maggior ragione necessario. Noi non chiediamo nulla di più di quanto non ci sia già garantito, il diritto alla salute, e restiamo in cella a continuare la nostra quarantena esercitando il libero pensiero e l'autocritica. Non siamo tutti ribelli, abbiamo imparato a riconoscere la differenza tra un ribelle e un sovversivo. Non abbiamo nessuna intenzione di infrangere le regole, perché abbiamo imparato dai sovversivi veri che sono gli scrittori i filosofi i pensatori seri, che ci vuole un minuto per infrangere le regole, ma ci vuole una vita intera per cambiarle. Speriamo di essere la voce di chi non ha voce, la voce di chi semplicemente resta seriamente al suo posto pur sapendo di non poter vedere i propri cari per ragioni di sicurezza che impongono a nostra tutela misure straordinarie. Buon lavoro a tutti gli operatori penitenziari che continuano a vivere questa realtà come ogni giorno. #Grazie