Carcere minorile, positivi al Covid alcuni agenti penitenziari: ragazzini arrestati e trasferiti a Bari. Allarme sicurezza, il sindacato scrive al prefetto

Positivi al Covid agenti penitenziari e detenuti del carcere minorile di Lecce. Ne dà notizia la Confsal-Unsa Giustizia, con il segretario regionale Giovanni Rizzo, manifestando «preoccupazione riguardo ai casi di positività sospetta o accertata in dipendenti e in frequentatori assidui degli uffici del Ministero della giustizia, da quelli giudiziari a quelli penitenziari».

I contagi sono emersi grazie ai massicci controlli effettuati sui poliziotti penitenziari e «presso il Centro di prima accoglienza minorile di via Monteroni, chiuso per un giorno in data odierna per sanificazione, con massiccia messa in lavoro agile, con presenza di solo quattro dipendenti». Alcuni minori arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Bari, almeno fino a quando non saranno completati gli screening necessari e i tamponi.

La Confsal-Unsa si è rivolta anche al prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, «ritenendo necessaria la vigilanza attiva. Infatti - scrive Rizzo - un malaugurato diffondersi dei casi porterebbe comunque all'isolamento o alla quarantena di numerosi dipendenti che, come conseguenza operativa, inciderebbe sulla resa dei servizi che per legge e Dpcm vigenti devono restare aperti con ovvie precauzioni ma senza limitazioni di resa, con un aggravio di lavoro che diverrebbe in breve intollerabile».

