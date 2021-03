Microcellulari in carcere per comunicare con l'esterno: scatta l'inchiesta

Microcellulari introdotti di nascosto in carcere: un detenuto finisce nei guai e scatta l'indagine. Giro di vite della polizia penitenziaria a Borgo San Nicola. Nei giorni scorsi gli agenti di Polizia penitenziaria, coordinati dal dirigente Riccardo Secci, hanno scoperto due micro-telefonini e un cavetto per la ricarica addosso ad un detenuto - A.D. le sue iniziali - trasferito a Lecce da un altro istituto penitenziario.

LE PERQUISIZIONI

Il cavetto si trovava in un tubetto di crema da barba, appositamente tagliato alla base e poi di nuovo ritorto su sé stesso per simulare la chiusura originale. I due telefoni, invece, erano nell’ampolla rettale del detenuto e sono stati scoperti grazie a sofisticate apparecchiature in dotazione all’amministrazione penitenziaria.

Allo scorso 17 marzo, invece, risale un altro episodio: una donna è finita indagata per spaccio di droga. Aveva portato con sé due involucri contenenti hashish e marijuana, per 39,48 grammi, da passare sottobanco al suo convivente attualmente detenuto. Durante il colloquio, tramite videosorveglianza, gli agenti si sono accorti di alcuni atteggiamenti particolari. In particolare, sono stati notti continui sguardi tra i due e gli altri detenuti presenti in sala. Dopo i primi sospetti è scattato un controllo approfondito addosso all’uomo dov’è stato trovato lo stupefacente. C.F. - queste le iniziali dell'uomo - l’aveva nascosto fra gli indumenti intimi. Nei guai è finita anche la compagna: ora è sotto inchiesta.