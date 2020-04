Tablet e computer “scortati” dai carabinieri e consegnati agli studenti: «Così potranno seguire le videolezioni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pronto? Abbiamo bisogno del vostro aiuto per consegnare pc e tablet ai ragazzi che ne hanno bisogno». La richiesta della preside Carmela Cezza, a capo dell'istituto comprensivo statale di Aradeo e Neviano, era questa. E i carabinieri non si sono certo tirati indietro.Dopo aver ritirato i dispotivi informatici dalla scuola di via Togliatti, i militari hanno provveduto a consegnarli a 32 alunni. E le famiglie, superato il primo stupore nelvedere i carabinieri presso il proprio domicilio, hanno accolto la consegna con grande attestazioni di stima e gratitudine.Lo stesso è accaduto a Casarano, per gli studenti del secondo polo didattico che hanno avuto in consegna dai militari 35 fra tablet e computer.