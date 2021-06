Salento, smaltivano rifiuti edili e ferrosi senza permesso: 4 denunce. Ad Aradeo scoperta discarica abusiva di 10mila metri quadrati

I carabinieri di Trepuzzi hanno denunciato quattro persone per gestione non autorizzata di rifiuti - T. S., 73 anni; T. A. V., 48 anni; T. I., 49 anni; C. M., 43 anni. Sono stati sorpresi dai militari mentre scaricavano da un furgone gli scarti di lavori edili e rifiuti plastici e ferrosi sul terreno intestato a una società. Tanto l'autocarro che il suolo di depositi non erano provvisti di alcuna autorizzazione, dunque sono stati sequestrati.

Ad Aradeo, invece, a finire nei guai è stato un 47enne di nazionalità rumena sorpreso a bruciare legname, plastica e rifiuti disseminati su una superficie agricola di circa 10mila metri quadrati e, in parte, già carbonizzati. La discarica abusiva si trova in contrada Temerano.