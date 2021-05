Pranzo di battesimo al ristorante, ma era ancora zona arancione: tutti multati

Tutti multati, senza sconti per nessuno: invitati riuniti in un ristorante per festeggiare un battesimo, ma era ancora zona arancione. Un pranzo “clandestino” a Taviano, in provincia di Lecce, in piena regola visto che si è tenuto lo scorso weekend quando la Puglia non era ancora in zona giallo e, quindi, il locale doveva essere chiuso secondo le disposizioni anti-Covid in vigore in quel periodo. Regole che, appunto, vietavano ogni tipo di pranzo o di cena in qualsiasi tipo di locale consentendone, invece, soltanto l'asporto.

Il blitz dei carabinieri alla festa

L’episodio, come si diceva, è accaduto nel centro del Basso Salento. A porre fine alla festa ci hanno pensato i carabinieri che hanno sanzionato i presenti e anche il titolare del ristorante. E sono valse le motivazioni addotte dagli invitati per cercare di evitare le sanzioni. I militari hanno così colto in flagranza le 15 persone che festeggiavano un battesimo all’interno del locale. E per tutti sono scattate le multe anche piuttosto salate. Per un importo totale di 6mila e 400 euro.