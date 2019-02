Lite a bastonate e poi l'inseguimento in auto: far west sulla Martano-Otranto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima le botte, poi l'inseguimento con le auto. Fino all'epilogo: lo schianto di uno dei mezzi lungo la provinciale Martano-Otranto e la successiva corsa in ospedale. E' successo stanotte a Otranto: due uomini hanno litigato e se le sono date di santa ragione, anche utilizzando dei bastoni.Dopo la violente lite, per entrambi si sono rese necessarie le cure dei sanitari dell'ospedale: uno per le bastonate ricevute (trasferito al Vito Fazzi), l'altro - accompagnato al nosocomio di Scorrano - per le ferite riportate dopo lo schianto della sua auto lanciata ad alta velocità lungo la provinciale.Indagano i Carabinieri della stazione di Otranto, ancora sul posto.