Teneva con sé un falco in via di estinzione: scatta la denuncia. Il rapace è stato sequestrato

Un gheppio , cioè un particolare di falco (nome scientifico, Tinnunculus Linnaeus) è stato sequestrato e un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali di Tricase perché teneva con sé l'uccelo senza l'anello identificativo indispensabile a garantirne la nascita in cattività.Il gheppio, infatti, è inserito fra le specie in via di estinzione dal loro ambiente naturale, specie elencate nell'allegato A della Convenzione Cites sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali.L'uomo proprietario del gheppio, di Corsano, nel Salento , è stato denunciato.