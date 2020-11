Tentano di entrare nella casa di un'anziana, ma lei chiama i carabinieri: arrestati. In manette anche padre e figlio: sono accusati di spaccio

Nove arresti e 900 persone controllate: è questo il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri delle compagnie di Casarano e di Lecce, nel Salento. A Matino, Taviano e Alliste sono stati presi e accompagnati in carcere tre uomini - M.P., S.A.G. e E.F, di 30, 29 e 56 anni, già ristretti ai domiciliari, ma che hanno violato le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.

A Casarano un uomo di 71 anni, A.G, è stato arrestato perché deteneva in casa 2,57 grammi di cocaina: si trova ai domiciliari. Altri quattro arresti sono scattati tra Calimera e Lizzanello. Nel comune griko i militari hanno sorpreso G.D., 54 anni e A.M, 38 anni, mentre cercavano di introdursi nell'abitazione di una donna anziana, che si trovava peraltro in casa. Sono stati arrestati e si trovano ora a Borgo San Nicola.

A Lizzanello sono finiti nei guai un 55enne e un 29enne – R.S. ed N.E.S., padre e figlio – arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari del Norm della Compagnia di Lecce hanno rinvenuto nella loro abitazione poco meno di 600 grammi di hashish, 94 grammi di marijuana e 1.163 euro oltre a vario materiale per confezionare le dosi. I due sono finiti ai domiciliari.

Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno inoltre segnalato 5 giovani al prefetto per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e controllato 752 mezzi e 945 persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA