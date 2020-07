Spaccio di cocaina, scattano due arresti nel Salento: ancora controlli dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermato per strada, mentre era in auto, è stato poi arrestato il 35enne M.F., di Calimera, perché trovato in possesso di oltre 15 grammi di cocaina e altre 15 dosi già confezionate (10 grammi in tutto). Fra l'auto e l'abitazione dell'uomo, i carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto anche 16 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento. Il 35enne è stato posto ai domiciliari.E' stato arrestato, sempre per droga, D.M.G., 44 anni, di Collepasso perché sorpreso dai militari dell'Arma, insieme a quelli del nucleo cinofili di Modugno, con 19 involucri di cocaina per un totale di 16 grammi oltre a 460 euro in contanti. Anche lui si trova ai domiciliari.Infine a Campi, un uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia: avrebbe aggredito e minacciato di morte la madre.