Oltre 500 persone e 470 mezzi controllati, 3 arresti e 12 denunce: il bilancio dei controlli dei carabinieri

Cinquecentotrentacinque persone e 470 mezzi controllati, tre arresti e dodici denunce a piede libero: è il bilancio di una serrata attività di controllo condotta negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Casarano diretti dal capitano Massimiliano Cosentini.

LE MISURE

Proprio a Casarano, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un operaio incensurato del posto sorpreso, in seguito ad una perquisizione personale, in possesso di 256 grammi di marijuana nascosta all'interno di un pacco postale. Il giovane nascondeva nella propria abitazione anche altri 13 grammi di sostanza stupefacente e 745 euro in contanti. Dopo l'espletamento delle formalità di rito è stato trasferito agli arresti domiciliari.

A Taurisano, invece, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà due donne scoperte a percepire in maniera indebita il reddito di cittadinanza avendo omesso di comunicare all'Inps le sopraggiunte misure cautelari a livello personale o di propri congiunti.