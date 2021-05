Un maresciallo dei carabinieri in pensione è stato ucciso a Copertino dopo le 22 di ieri, 3 maggio. Silvano Nestola, 46 anni, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco - con ogni probabilità un fucile - davanti alla casa della sorella dove si era recato con il figlioletto per la cena. Per lui non c'è stato nulla da fare.

