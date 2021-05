Addio al carabiniere ucciso: l'ultimo saluto di familiari e amici oggi alle 16

La salma di Silvano Nestola, l’ex maresciallo dei carabinieri ucciso con 4 colpi di fucile calibro12 la sera del 3 maggio scorso in contrada “Tarantini”, a Copetino, questa mattina alle 10.30 è arrivata nella sala funeraria “Mosè” del paese, accolta da commozione e dolore di familiari e amici.

C’era tanta gente per l'ultimo saluto al militare in pensione, per il cui omicidio sono indagate al momento due persone. Il viavai di amici e parenti prosegue incessante. Il feretro alle 16, partendo dalla casa funeraria di via Giovanni Falcone, giungerà nella chiesa di San Gerardo Maiella per il rito funebre.