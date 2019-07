Vendola e Capossela sul palco ed è notte di musica e poesia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vinicio Capossela e Nichi Vendola per la prima volta insieme sul palco dell’Aia di San Giorgio a Vignacastrisi in provincia di Lecce. Protagonisti dell‘insolito ed originale spettacolo intitolato “Prima che si fa notte. Canzoni e poesie per resistere al buio”. Le poesie di Vendola e le canzoni di Capossela tra le suggestioni degli ulivi e dell’incanto della luna. “È questa casa mia”, la prima raccolta di poesie inedite di Vendola, che partono da Terlizzi e parlano del ritorno. Poesie dedicate alla madre, al lungomare di Bari, al Salento.