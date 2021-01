Capodanno, 51 chiamate al 118, ma la zona rossa “spegne” i petardi: nessun ferito

Notte di Capodanno segnata in positivo dalle restrizioni per l'emergenza pandemia Covid nel Salento. Nessun ferito per botti nonostante la mezzanotte sia stata accompagnata, un po' ovunque, dal tradizionale scoppiettio di fest.

Una notte di ordinario lavoro per i sanitari del 118, con appena qualche chiamata in più rispetto alla media: la zona rossa, che ha obbligato tutti a trascorrere la notte in casa o in piccoli gruppi di persone, ha dunque contribuito a ridurre al minimo incidenti e malori. In complesso sono state 51 le missioni di soccorso svolte nella provincia leccese, senza vittime di petardi.

