Capodanno con il sole, tutti in spiaggia per la tintarella

Temperature tra i 18 e i 20 gradi e nel Salento si torna in spiaggia con il costume da bagno. Capodanno con la tintarella, fingendo di essere alle Maldive.

A Porto Cesareo, in tanti si sono stesi sui lettini dei lidi ancora aperti in costume da bagno per prolungare la tintarella di un'estate che davvero sembra non essere mai finita. La Baia più frequentata quella del Tabù e delle Dune, tra musica dal vivo e cin cin ben augurali. Spiagge affollate e brindisi augurali anche a Gallipoli, Otranto e Santa Maria di Leuca. In primo piano il centro storico della "citta bella", il "faro della Palascia" e lo splendido panorama della cascata monumentale di "finibus terrae", immortalati nelle foto e nei video degli smartphone.

In serata protagoniste le piazze



In serata poi, protagonisti sono tornate ad essere le piazze grazie alla musica, agli spettacoli ed al divertimento. A Galatina il concerto più atteso con l'attesa esibizione dell'orchestra popolare de "La Notte della Taranta" che ha aperto il nuovo anno con un concerto evento speciale - così come l'hanno definito gli stessi organizzatori. Altra piazza stracolma e che ha ballato e cantato in questo bel primo gennaio 2023 è stata quella di Galatone città in cui è ritornato l'atteso "Capodanno in Piazza" con il noto "Bar Italia". In piazza San Sebastiano, per dare il benvenuto al nuovo anno, la "Pro Loco Galatone" ed il comitato "Carnevale galatonese", con il sostegno dell’amministrazione, ha proposto dalle 19 la classica “Tombolata di Capodanno” con in palio numerosi premi ed una super tombola finale e dalle 20.30 lo spettacolo di musica italiana da ballare e cantare che ha visto protagonisti migliaia di giovani.