Gallipoli e Leuca: spiagge e mare occupate abusivamente. Cinque denunce

Spiagge e mare occupate abusivamente. La Guardia costiera a Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gallipoli ha restituito al pubblico uso 5 aree demaniali ( 4 in spiaggia e 1 in mare) occupate senza alcun titolo di concessione.

I controlli della Capitaneria a Baia Verde

Alle prime ore del mattino gli uomini della Guardia Costiera di Gallipoli, in località Baia Verde del Comune di Gallipoli, hanno accertato l'occupazione abusiva di una spiaggia adiacente ad un chiosco autorizzato al noleggio di attrezzature balneari. Il noleggiatore aveva occupato abusivamente circa 200 mq. di spiaggia libera per depositare circa 100 ombrelloni e 200 lettini. Il titolare è stato denunciato.

Il sopralluogo a Santa Maria di Leuca

Analoga attività di sequestro è stata effettuata dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria di Leuca, in località Pescoluse e in località Posto Vecchio del Comune di Salve, dove tre noleggiatori di attrezzature balneari si erano "impossessati" di una parte di spiaggia libera, circa 200 mq., collocando ombrelloni e lettini. Anche in questo caso l’area è stata liberata; 15 ombrelloni, 20 lettini, 6 poltroncine in vimini e 3 tavolini sono stati posti sotto sequestro ed i noleggiatori denunciati.

Occupazione abusiva di uno specchio d'acqua a Gallipoli: circa 5mila metri quadrati di mare era stato sottratto al pubblico uso mediante l’ampliamento di un corridoio di lancio di 15000 mq. I controlli hanno portato alla denuncia del concessionario e al ripristino del corridoio di lancio nelle dimensioni autorizzate. Complessivamente questa settimana sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce n.5 soggetti e restituite alla libera fruizione oltre 400 mq. di spiaggia libera e 5.000 mq. di specchi acquei. Il comandante della Capitaneria di porto di Gallipoli, Capitano di Vascello (CP) Enrico Macrì, nell’assicurare che i controlli continueranno incessantemente durante tutta la stagione estiva, sensibilizza - con l’occasione - tutti gli operatori del settore turistico-balneare e i fruitori del mare al rispetto delle norme sulla gestione delle aree demaniali marittime previste dal Codice della Navigazione e di quelle collegate di cui alle Ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Gallipoli, con particolare attenzione alla sicurezza della balneazione e alla salvaguardia della vita umana in mare.