Compra all'asta un capannonne, ma è occupato. Proprietario beffato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si aggiudica un immobile all'asta, ma lo trova occupato e a distanza di quasi un anno non può fruirne. Un 60enne di Melissano , imprenditore nel settore dei trasporti, pur avendo diritto di godere della sua proprietà, non riesce a farlo per via di una lunga serie di ritardi e di mancate esecuzioni dei provvedimenti del Giudice.I fatti partono a novembre 2019, quando l'uomo si aggiudica all'asta un capannone industriale di circa 3.600 metri quadri, situato sulla provinciale Casarano-Taviano. Versa la cauzione, e a febbraio dell'anno seguente paga il saldo stabilito dal Tribunale. Servono circa tre mesi per il decreto di trasferimento poi, a maggio, il Giudice conferisce all'imprenditore, assistito dall'avvocato Cristiano Portone di Melissano, la piena proprietà dell'immobile. Il capannone viene così regolarizzato al catasto, ma, a quel punto, cominciano le sorprese: il 60enne viene a conoscenza, in primis, che l'ordinanza di vendita, disposta dal Giudice a dicembre 2019, non era stata eseguita dal professionista a questo delegato. La medesima situazione, poi, era accaduta dopo un altro mese: il 23 gennaio, il Giudice aveva ordinato un nuovo rilascio dell'immobile che, nemmeno stavolta, aveva avuto seguito.In sostanza, l'imprenditore paga regolarmente le tasse per l'immobile vinto all'asta ma non ne può usufruire perché è occupato da terzi. Nello stesso tempo, per poter parcheggiare i suoi dieci tir, è costretto a servirsi (e di conseguenza a pagare di tasca propria) di un altro piazzale. Oltre al danno anche la beffa.A inizio settembre, esasperato, l'imprenditore presenta una nuova istanza che produce il terzo provvedimento di liberazione dell'immobile, da parte del Giudice, datato 10 settembre. Ad oggi, però, nemmeno il terzo tentativo è andato a buon fine. Così l'uomo ha presentato un esposto in Procura per consentire alla Magistratura di accendere un faro sulla situazione, e, in particolare, sulle condotte di chi doveva eseguire i provvedimenti del Giudice, del debitore che ha subito l'esecuzione forzata (una srl con sede a Casarano) e, infine, della società conduttrice dell'immobile che lo usa in virtù di un contratto di locazione scaduto alla fine del 2018. Nel frattempo, le maggiori spese sostenute dall'imprenditore a causa dei ritardi ammontano a diverse migliaia di euro, considerando l'affitto di altri piazzali e l'impiego di più personale per eseguire operazioni legate all'attività che, con il nuovo capannone acquistato, sarebbero state più fluide ed economiche.